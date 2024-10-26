Президент Сербии назвал Набиуллину гением из-за устойчивости экономики РФ

Вучич сравнил экономическую ситуацию в ЕС, Сербии и России. По его словам, средний темп роста экономики в еврозоне в этом году составит 0,6%, а в Европейском союзе за пределами еврозоны — максимум 0,85%.

В Сербии же этот показатель в среднем будет на уровне 3,9-4,0%. По словам Вучича, его страна развивается «в 5 раз быстрее, чем государства Евросоюза».

Оценил Вучич и экономику России. Политика удивила ее стойкость, в связи с чем он назвал Набиуллину гением, отметив ее профессионализм. При этом президент Сербии сказал, что российская экономика — это «экономика военного времени», которой сложно функционировать в современных реалиях.

Он сравнил ключевые ставки стран, отметив, что в Сербии она составляет 5,75%, тогда как в РФ ее недавно подняли до 21%. Кроме того, по словам Вучича, инфляция в РФ в 2 раза выше, чем в его родной стране. Также президент Сербии добавил, что российская экономика развивается медленнее, чем сербская.

Ранее Набиуллина назвала главных виновников инфляции в России. По ее словам, к ним можно отнести в том числе повышение тарифов ЖКХ.