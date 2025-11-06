Премьер-министр призвал считать инвесторов нашими императорами

России нужно следовать примеру Китая и придерживаться принципа «инвестор — наш император», считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он убежден, что такой подход необходимо применять и к российским бизнесменам, которые вкладывают деньги в экономику, сообщает РИА Новости .

По словам главы правительства, о китайском лозунге говорили во время его рабочей поездки по Псковской области, когда власти встречались с резидентами особой экономической зоны.

«<…> Мы вспоминали лозунг, которым руководствуется в особой экономической зоне Суджоу, в Китае. Этот лозунг звучит как „инвестор — наш император“. Такой же подход, конечно, нужно применять к российским инвесторам», — сказал премьер-министр в ходе заседания кабмина.

Тем временем Мишустин заявил, что в России снизят порог годовых доходов для уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) малым и средним бизнесом.

