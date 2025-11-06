В России снизят порог для уплаты НДС бизнесом

В России начнут постепенно снижать порог годовых доходов для уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) малым и средним бизнесом, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он добавил, что для для налогоплательщиков, которые впервые допустят нарушения при уплате НДС, могут ввести мораторий на привлечение к ответственности, сообщает РИА Новости .

«Будут смягчены условия применения НДС малым и средним бизнесом с поэтапным изменением порогов уплаты», — заявил председатель российского правительства.

По словам Мишустина, с 2026 года налог на добавленную стоимость будет уплачиваться при доходах в 20 миллионов рублей, с 2027 года — в 15 млн руб., с 2028 года — в 10 млн руб.

Ранее Центробанк России выступил против введения НДС на операции с банковскими картами, сообщали источники журналистов.

