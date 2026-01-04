Представлен топ самых подорожавших и подешевевших продуктов в 2025 году

Рыба, водка и говядина подорожали больше всего в 2025 году

В прошлом году на продрынке РФ были выявлены резкие изменения цен: одни товары сильно прибавили в стоимости, а другие подешевели сразу на десятки процентов, сообщает «Российская газета» .

По сведениям «АБ-Центра», больше всего за прошлый год (по информации на 15 декабря) подорожала мороженая неразделанная рыба — на 19,4%, на втором месте — водка (плюс 15,3%), затем идут говядина на кости (плюс 14%), хлеб из ржаной или смешанной муки (плюс 13,1%) и маргарин (плюс 13%).

Кроме того, сильно подорожали хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — плюс 11,1%, соль — плюс 9,9%, пастеризованное молоко — плюс 8,7%, свинина на кости — плюс 8,7%, сыры твердые, полутвердые и мягкие — плюс 8,5%.

Всего в 2025 году рост цен фиксировали на 27 товарных позиций из 42 изученных специалистами.

По некоторым продуктам зарегистрировано сильное снижение стоимости. Больше других подешевела свежая белокочанная капуста — на 28,3%. Еще снизились цены на картофель — минус 23,7%, огурцы — минус 19,9%, яйца — минус 18,1%, репчатый лук — минус 17,5%, свежие помидоры — минус 16,4%, свеклу — минус 16%.

Как уточнили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в минувшем году средние минимальные цены на социально значимые продукты «первой цены» в российских торговых сетях стали меньше на 9,3%. Снизилась стоимость 17 из 25 базовых позиций.

В топ-5 по уменьшению цен вошли рис (минус 41%, с 88 до 52 рублей за 1 кг), белокочанная капуста (минус 38%, с 44 до 27 рублей за кг), картофель (минус 32,9%, с 48,4 до 32,5 рубля за кг), репчатый лук (минус 26%, с 47 до 34 рулей за кг) и поваренная соль (минус 24%, с 16 до 12 рублей за кг).

Ранее СМИ писали, что спрос на красную икру упал в РФ, несмотря на то, что этот продукт стал более доступен в 2025 году.

