Предприятия Орехово-Зуева отгрузили товаров на 54 млрд рублей с января по март

Объем отгруженных товаров собственного производства предприятиями Орехово-Зуевского городского округа с января по март текущего года достиг 54 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

90% отгрузки в отчетном периоде пришелся на обрабатывающие производства: предприятия отрасли выпустили и отгрузили продукции на сумму около 48 млрд рублей, показав рост к аналогичному периоду прошлого года в 1,5 раза. Высокая доля в обработке принадлежит производству автотранспортных средств прицепов и полуприцепов — более 25 млрд рублей, с ростом в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Оборот розничной торговли в денежном выражении достиг 14 млрд рублей и увеличился на 15% к уровню аналогичного периода прошлого года. Доля онлайн-торговли в общем объеме розничных продаж составила 3,2%.

По итогам января — марта 2024 года среднемесячная начисленная заработная плата работников увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 22,9% и составила немного более 78 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.