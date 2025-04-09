Предприятие готовых обедов в Дмитрове скоро начнет печь пирожки и разливать смузи

На предприятии по производству готовых обедов в Дмитровском округе скоро начнут печь пирожки и разливать смузи.

В течение года на заводе «Сектор» запустят сразу несколько новых производственных линий. Строительство предприятия начато в сентябре 2021 года. Летом прошлого года дирекция завода получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Сейчас здесь начали монтаж второй очереди производственного оборудования.

«Мы завершаем монтаж линии по производству пирожков. Она будет делать по 50 миллионов пирожков с различной начинкой в год. Также планируем в ближайшее время купить оборудование для розлива соков и смузи», — рассказал гендиректор предприятия «Сектор» Дмитрий Усов.

На предприятии используют инновационный метод холодной пастеризации, не имеющий аналогов в России. Упакованный продукт подвергается кратковременному воздействию сверхвысокого давления. Благодаря этими сохраняются все витамины и биологически активные элементы.

Завод выпускает 150 наименований готовых блюд и полуфабрикатов из подмосковного сырья. Мощность производства готовой продукции составляет около 100 тыс. тонн в год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.