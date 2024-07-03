Правительство РФ внесло в ГД поправки к законопроекту о налогах ко II чтению

Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что в Госдуму внесли поправки к законопроекту о модернизации налоговой системы ко второму чтению. Депутаты учли предложения бизнеса и парламентариев, которые прозвучали во время общественных обсуждений законопроекта, сообщает пресс-служба Минфина России.

По словам министра, часть поправок внесут депутаты. Многие из них поддерживают законопроект, в том числе касающийся северных надбавок при расчете ставки НДФЛ, и другие моменты.

В отношении федерального инвестиционного налогового вычета с учетом обсуждения с представителями бизнес-объединений также приняли решение. Силуанов уточнил, что на данном этапе проект оформят в виде постановления правительства РФ, проект которого будет представлен в комитет по бюджету и налогам ГД до второго чтения.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в бюджетную систему России (совокупность бюджетов всех уровней) поступило 22,3 триллиона рублей налогов за первые пять месяцев 2024 года. Это на 32% больше, чем за январь–май 2023-го.