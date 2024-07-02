В России взлетел уровень поступлений налогов в бюджет

В бюджетную систему России (совокупность бюджетов всех уровней) поступило 22,3 триллиона рублей налогов за первые пять месяцев 2024 года. Это на 32% больше, чем за январь–май 2023-го, сообщает газета «Известия» со ссылкой на изученные данные с аналитического портала Федеральной налоговой службы (ФНС).

По состоянию на конец мая, в российский бюджет поступило 10,1 трлн рублей налоговых средств, что почти в полтора раза (+47%) больше прошлогодних показателей.

19 марта глава ФНС Даниил Егоров заявлял, что, по оценкам службы, в этом году на 12% вырастет объем налогов, поступающих в казну государства. Он должен достичь 52,5 триллиона рублей, указывал Егоров.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что нулевой налог на добавленную стоимость (НДС) для отелей и гостиниц в Российской Федерации продлили до 2030 года. Мера позволит гостиничной индустрии активнее развиваться и увеличить туристический поток.