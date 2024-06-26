В России продлили отмену НДС для отелей и гостиниц

Нулевой НДС для российских отелей и гостиниц продлен до 2030 г

Нулевой налог на добавленную стоимость (НДС) для отелей и гостиниц в Российской Федерации продлили до 2030 года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на стратегической сессии по нацпроектам, сообщает Агентство Бизнес Новостей .

При этом ранее отмена НДС действовала до 30 июня 2027 года, однако в этом году было принято решение о продлении указанной меры.

Она позволит гостиничной индустрии активнее развиваться и увеличить туристический поток в России, полагают власти.

Теперь налогом на добавленную стоимость облагается только разница между выручкой от продаж и затратами на покупку или производство товаров и услуг. Изначально его считают от всей цены товаров, после чего вычитывают из него процент, который предъявляют поставщики.