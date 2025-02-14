Пожилые россияне стали искать работу из-за индексаций пенсий трудоустроенным

По итогам прошлого года количество резюме россиян от 51 года до 60 лет выросло до 2,9 млн, что на 13% выше аналогичного показателя 2023 года. При этом количество анкет специалистов старше 61 года увеличилось до 500 тыс. (+25% за год), сообщает газета «Известия» со ссылкой на онлайн-платформу hh.ru.

Одной из причин повышения активности пожилых россиян на рынке труда является ожидание возобновления индексации выплат работающим пенсионерам с 2025 года. Это обстоятельство побудило выйти из «тени» граждан, которые в последние годы работали неформально и получали повышенные средства от государства в качестве незанятых.

Также еще одной причиной является низкий уровень средней пенсии по старости в России, который в прошлом году составил всего 24 тыс. рублей при инфляции в 9,5%.

При этом спрос на пожилых людей на рынке труда активно растет. В 2024 году он увеличился вдвое, что является самой высокой динамикой среди остальных возрастных групп. Пенсионеры запрашивают зарплаты ниже средних по стране.

Современный рынок труда предлагает все больше вакансий для работников старшего возраста, особенно в тех сферах, где зарплата и условия не являются привлекательными для молодых специалистов.

Ранее стало известно, что депутаты Государственной думы РФ от ЛДПР предложили пересчитать пенсии работающим пожилым гражданам.