Посол Антонов назвал санкции США против российских металлов пальбой без разбору

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что новый пакет антироссийских санкций США и западных союзников, который связан с действиями в отношении металлов РФ, нанесет вред лишь самим американцам. Об этом сообщает «Царьград» .

Также Антонов назвал необоснованным политическим шагом санкции Запада, которые подразумевают запрет на покупку, продажу и другие действия российскими металлами, такими как алюминий, никель и медь.

По мнению российского посла, ограничения в отношении металлургии РФ являются несправедливым и политически мотивированным действием Запада.

Антонов добавил, что западные политики «палят без разбору», так как ограничения в отношении России вводятся лишь ради того, чтобы «что-то да запретить».

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и Великобритания приняли ограничение на импорт в страны алюминия, меди и никеля российского происхождения. По мнению Запада, эта мера лишит оборонно-промышленный комплекс РФ финансирования.