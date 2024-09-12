Порядка 540 высокопроизводительных рабочих мест создано в Дубне в 2024 году
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В Дубне с начала года создано 540 высокопроизводительных рабочих мест, объем инвестиций превысил 10 миллиардов рублей, средний уровень заработной платы вырос. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
«Мы отмечаем, что повышен средний уровень заработной платы, достаточно существенно. И в рамках политики, которая у нас в России создана, мы в Дубне сильно прирастаем — по инвестициям, по рабочим местам», — отметил заместитель главы г. о. Дубна Дмитрий Утробин.
Работодатели, участники профсоюзов и сотрудники администрации обсудили также деятельность многофункционального центра, организацию транспортного обслуживания, ход диспансеризации, молодежную политику, а также миграционную обстановку в Дубне.
Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.
«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.