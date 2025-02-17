Полный запрет на экспорт бензина обсудят на совещании у Новака 20 февраля

Совещание у вице-премьера России Александра Новака перенесли с 18 на 20 февраля. Во время встречи будет рассматриваться вопрос о полном запрете на экспорт бензина с марта, сообщает «Интерфакс» .

Сейчас запрет на экспорт действует до 28 февраля. Есть и исключения. Речь идет о производителях, которые переработали более 1 млн тонн нефти в 2022 году по межправительственным соглашениям.

Новак связывал возможную приостановку экспорта бензина с защитой внутреннего рынка России. По его словам, такое решение требует тщательного анализа. Вопрос будет проработан совместно с Минэнерго.

Ранее экономист Александр Разуваев говорил, что бензин в России может подорожать на 10-20% в 2025 году. Несмотря на будущее подорожание, РФ останется государством, в котором бензин один из самых дешевых в мире.