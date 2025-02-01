сегодня в 19:00

Кабинет министров РФ продлил временный запрет на экспорт бензина до 28 февраля

Российский кабинет министров продлил действие временного запрета на экспорт бензина из страны до 28 февраля. Соответствующее постановление уже подписали, сообщает в своем Telegram-канале пресс-служба правительства России.

Ограничение не коснется поставок, которыми занимаются изготовители нефтепродуктов. Решение о продлении запрета приняли, чтобы ситуация на внутреннем топливном рынке оставалась стабильной.

Также ограничение продлили, чтобы поддержать экономику нефтепереработки. Помимо этого, не будет допущен серый экспорт топлива.

Ранее экономист Александр Разуваев говорил, что бензин в России может подорожать на 10-20% в 2025 году.