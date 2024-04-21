Политолог Марков рассказал о последствиях конфискации российских активов США

Политолог и общественный деятель Сергей Марков заявил, что в случае конфискации Вашингтоном российских замороженных активов в мире снизится доверие к американской валюте и финансовым инструментам, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Суть в том, что в самих Штатах лишь 5 млрд российских активов. В то время как у европейцев — 210 млрд. Получается, что в Америке только 2,5% арестованных активов РФ», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что от передачи Киеву замороженных активов РФ Вашингтон больше потеряет, чем получит. США пытаются вынудить Европу конфисковать российские активы и новый закон должен подтолкнуть Евросоюз к этому шагу.

По словам политолога, ЕС не торопится конфисковать российские активы, так как опасается зеркального ответа Москвы. Также Брюссель считает, что в случае конфискации у мирового сообщества пропадет доверие к европейским финансовым инструментам.

Марков добавил, что в результате ЕС рискует потерять триллионы евро, что может привести к финансовому кризису, который затем перейдет в глобальный экономический и политический кризис.

Ранее палата представителей Соединенных Штатов приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Теперь документ будет направлен для рассмотрения в американский сенат. При этом европейские чиновники возмущены американской настойчивостью по вопросу конфискации активов РФ в пользу Киева.