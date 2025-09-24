Появятся 2 новых налога: Минфин начнет «трясти» букмекеров в России

Букмекеров в РФ хотят обязать платить налог в 5% от принятых ставок с 2026 года

Министерство финансов России предложило ввести налог в 5% на принятые букмекерскими конторами ставки. Также они должны будут платить 25% налог на прибыль, сообщает РИА Новости .

Проект поправок в Налоговый кодекс России внесли в правительство в рамках бюджетного пакета. Если его примут, то нововведения начнут действовать с 1 января 2026 года.

Благодаря введению налога 5% на принятые ставки и 25% на прибыль удастся учитывать как обороты, так и настоящий финансовый результат букмекеров. При этом игорный бизнес начнет работать более прозрачно. Именно у такого вида деятельности высокие обороты и низкая налоговая отдача.

Букмекерские конторы платят особый налог на игорный бизнес. Полученные от игроков ставки не облагаются налогом. С выигрыша необходимо заплатить НДФЛ по прогрессивным ставкам. Плата варьируется в зависимости от суммы, которую выиграл налогоплательщик.

