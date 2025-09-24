Подмосковный производитель уличного спортивного оборудования построил новый завод

Компания «КЕНГУРУ.ПРО» завершила строительство нового завода площадью 2 500 кв. м в индустриальном парке «Есипово», расположенном в подмосковном Солнечногорске. Инвестиции в проект оцениваются в 250 млн рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

На новой площадке будут специализироваться на производстве детского и инклюзивного спортивного оборудования для людей с ограниченными возможностями. Мощность комплекса будет на 30% выше текущего производства — на сегодняшний день она составляет 2,8 млн единиц продукции в год. С учетом первой очереди общее производство «КЕНГУРУ.ПРО» в индустриальном парке «Есипово» займет 5 000 кв. м.

В ближайший месяц на новой площадке ожидается размещение оборудования и пусконаладочные работы. С запуском нового завода компания откроет порядка 100 вакансий для востребованных специальностей, таких как маляры, комплектовщики, сварщики, сборщики, дробеструйщики и другие.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.