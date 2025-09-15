Подмосковные кондитерские представляют продукцию на международной выставке в ОАЭ

С 15 по 17 сентября в Дубае проходит крупнейшая международная выставка ISM Middle East 2025, которая объединяет ведущих мировых производителей и дистрибьюторов кондитерской продукции. В этом году Россию представляют 7 предприятий, среди которых 3 компании из Московской области, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве отметили, что в выставке участвуют представители кондитерских фабрик «Волшебница» (г.о. Люберцы), «Кремлина» (г.о. Люберцы) и «Победа» (м. о. Егорьевск), экспортирующих продукцию из региона. Подмосковные производители представляют зарубежным потребителям широкий ассортимент шоколадных изделий, конфет, трюфелей, зефира, сладких снеков и фруктов в шоколаде. Такие отраслевые мероприятия открывают дополнительные возможности для увеличения объема поставок и продвижения отечественных брендов на международных рынках.

Участие региональных предприятий в экспозиции было организовано при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ) и фонда ВЭД Московской области. Ежегодно ISM Middle East собирает более 500 компаний и свыше 30 тысяч специалистов кондитерской отрасли, которые знакомят посетителей с товарными линейками и новинками. Среди гостей — представители оптовой и розничной торговли, кейтеринговых компаний, отелей и ресторанов стран Ближнего Востока.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.