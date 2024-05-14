Подмосковные компании поучаствовали в выставке нефтегазовой индустрии в Ташкенте

Девять компаний из Подмосковья стали участниками Международной выставки нефтегазовой индустрии «OGU (Oil&Gas) 2024», которая проходит с 14 по 16 мая в Ташкенте (Узбекистан). Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Содействие компаниям в организации участия в выставке оказал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО). Для предприятий был подготовлен коллективный стенд, где они представляют свою продукцию.

В число участников коллективного стенда Подмосковья вошли — компания «Туропласт» (Подольск), ООО «Деловой союз» из Серпухова, компания «Каланча» из Сергиева Посада, ООО «СТС-ГеоСервис» из Раменского, компания «Алатырь» из Электростали, АО «Гидроаэроцентр» из Жуковского, ООО «ЛАБХИМКОМПЛЕКТ» из Клина, компания «Апродит» из Коломны и ООО «ССТэнергомонтаж» из Мытищ.

Помимо организации участия компаний в международных выставках, Фонд оказывает и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования.

Меры поддержки экспортерам Подмосковья оказывают в рамках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», а также «Малое и среднее предпринимательство», которые инициировал президент России.

Ознакомиться с полным перечнем мероприятий для экспортеров можно на сайте Фонда.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — отметил Воробьев.