Подмосковье вошло в лидеры РФ по роботизации производств

Московская область заняла лидирующие позиции в России по уровню роботизации производств: около 10% всех промышленных роботов страны работают на предприятиях региона. В 2026 году Подмосковье делит первое место с Санкт-Петербургом, сообщила в интервью ТАСС зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

По словам Зиновьевой, всего на российских производствах установлено около 20 тыс. роботов. Из них порядка 2 тыс. работают на подмосковных предприятиях, что составляет 10% от общего числа.

«В прошлом году Московская область была на первом месте по этому показателю, а в этом году мы делим первое и второе места вместе с Санкт-Петербургом», — сказала Зиновьева.

Она пояснила, что роботизированные решения применяются на предприятиях разных отраслей, в том числе в машиностроении и фармацевтике. При этом зампред отметила, что по сравнению с ведущими мировыми практиками текущий уровень роботизации в регионе остается скромным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.