Подмосковье вошло в число лидеров по региональному инвестиционному стандарту

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) объявили, что Московская область вошла в число лидеров по региональному инвестиционному стандарту, передает корреспондент РИАМО.

На презентации, представленной председателем общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексеем Репиком, отмечено, что также в число лидеров вошли Калужская, Липецкая области, Москва, Нижегородская область, Пермский край, Башкортостан, Татарстан и Сахалинская область.

«Внедрение регионального инвестиционного стандарта очень важно. Вот у нас есть регионы-лидеры. По внедрению мы никогда не рейтингуем их между собой», — сказал Репик.

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации Московская область заняла 3 место. Подмосковье уже не первый год сохраняет высокие позиции в рейтинге агентства стратегических инициатив по инвестклимату.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что на ПМЭФ планируется подписать около 40 соглашений на общую сумму более 150 млрд рублей. Как отметил глава региона, ПМЭФ является одним из главных экономических событий для страны в целом и для любого региона в частности.

«В прошлом году на ПМЭФ мы заключили 36 соглашений на общую сумму свыше 150 млрд рублей. В этом году планируем сохранять темп — подпишем порядка 40 соглашений еще более чем на 150 млрд. Это даст Подмосковью свыше 10 тыс. новых рабочих мест», — сказал Воробьев.