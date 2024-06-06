Воробьев: Подмосковье подпишет на ПМЭФ-2024 соглашения более чем на 150 млрд руб

Делегация Подмосковья во главе с губернатором региона Андреем Воробьевым планирует подписать около 40 соглашений на общую сумму более 150 млрд рублей в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В четверг проходит второй день работы форума. Он продлится по 8 июня включительно.

Андрей Воробьев отметил, что ПМЭФ является одним из главных экономических событий для страны в целом и для любого региона, в частности. Каждый год здесь подписывают соглашения на десятки миллиардов рублей, а это инвестиции в экономику, налоговые поступления в бюджет, новые рабочие места.

«В прошлом году на ПМЭФ мы заключили 36 соглашений на общую сумму свыше 150 млрд рублей. В этом году планируем сохранять темп — подпишем порядка 40 соглашений еще более чем на 150 млрд. Это даст Подмосковью свыше 10 тыс. новых рабочих мест», — сообщил глава региона.

По словам губернатора, Подмосковье запланировало ряд соглашений с партнерами из Китая, Белоруссии, с Новгородской и Вологодской областями, с которыми планируют развивать торгово-экономические, научно-технические, социальные, культурные связи.

Гостями ПМЭФ в 2024 году станут представители 139 стран — более 18,6 тысячи человек. Главная тема: «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

В деловой программе ПМЭФ примут участие более 1,5 тысяч спикеров и экспертов. Они обсудят ключевые тенденции и перспективы российской и глобальной экономики, а также широкий круг актуальных вопросов. Запланировано более 150 тематических сессий.

7 июня на форуме представят результаты Национального рейтинга состояния инвестклимата субъектов РФ, который ежегодно формируется АСИ вместе с ведущими деловыми объединениями. На протяжении двух предыдущих лет Подмосковье входило в топ-3.

В этот же день состоится центральное событие ПМЭФ-2024 — пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина.

В заключительный день, 8 июня, пройдет Международный молодежный экономический форум, который также называют Молодежным днем ПМЭФ. Участие в нем примут молодые управленцы, ученые и предприниматели, а также талантливые студенты и их преподаватели.