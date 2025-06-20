Подмосковье вновь вошло в топ-3 рейтинга инвестпривлекательности регионов РФ

«Благодарим коллег за высокую оценку работы. Инвестиционный блок правительства Московской области во главе с губернатором Андреем Воробьевым постоянно работает над укреплением инвестиционной привлекательности нашего региона, что позволяет региону уже четвертый год входить в тройку лучших. В этом году мы продолжим развивать индустриальную инфраструктуру, несколько соглашений о создании которой было подписано и в ходе ПМЭФ-2025. Кроме того, все инвестпроекты, реализуемые в Подмосковье, находятся на сопровождении Мининвеста, что позволяет оперативно реагировать на возникающие сложности», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Как отметила зампред, в Подмосковье создана самая развитая инфраструктура в стране — это 6 ОЭЗ и 72 индустриальных парка. Кроме того, регион продолжает работать над новыми форматами индустриальных площадок.

«Подмосковье активно развивает различные форматы индустриальной недвижимости. Так, несколько лет назад мы стали первым регионом, где появились промышленные коворкинги в формате »Лайт индастриал». Этот формат показал свою востребованность. Сейчас мы создаем государственные индустриальные парки, которые будут работать по принципу «Все включено» с готовой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой. На данный момент в регионе на разных стадиях создания уже 8 таких площадок. Планируется, что на этих площадках предприятия создадут более 45 тысяч рабочих мест», — добавила Екатерина Зиновьева.

Она также отметила, что важными результатами работы инвестблока стал рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства — сегодня в регионе 472 тысячи таких компаний, реализация 450 крупных инвестпроектов в год, а также увеличение количества проектов техсуверенитета — их на данный момент порядка 420.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.