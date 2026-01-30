Подмосковье увеличило производство замороженных ягод на 13% за 2025 г

Объем производства замороженных ягод, фруктов и орехов в Подмосковье за январь–ноябрь 2025 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В зимний период специалисты рекомендуют включать в рацион замороженные ягоды для поддержания иммунитета и восполнения витаминов. Черная и красная смородина, клюква, брусника, облепиха, малина и ежевика содержат витамины и антиоксиданты, необходимые организму в холодное время года.

Черная смородина отличается высоким содержанием витамина С, а облепиха богата витамином Е и бета-каротином. Малина и ежевика содержат салицилаты, которые помогают при простудных заболеваниях. Также полезны напитки, приготовленные на листьях ягодных кустарников.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, за январь–ноябрь 2025 года в регионе произведено 9,9 тыс. тонн замороженных фруктов, ягод и орехов. Это составляет 40,5% от общего объема производства в Центральном федеральном округе и 18,4% — по России. Рост производства обеспечили предприятия ООО «Агама Роял Гринланд» и ООО «Эколес Запад». Благодаря этому жители Подмосковья получают доступ к качественной местной продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.