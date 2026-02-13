Подмосковье увеличило производство хлеба и сохранило лидерство в ЦФО

В 2025 году предприятия Московской области произвели 658,1 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на 1,31% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Хлеб остается важной частью рациона благодаря питательной ценности и доступности. Он содержит углеводы, витамины группы В, минералы, белки и клетчатку. Особенно полезен цельнозерновой хлеб, сохраняющий оболочки зерен, богатые микроэлементами.

По итогам 2025 года Московская область произвела 658,1 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на 1,31% превышает показатели 2024 года. Регион занимает первое место в Центральном федеральном округе, обеспечивая 30,4% общего объема продукции, и лидирует в России с долей 10,5% в общероссийском производстве.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что таких результатов удалось достичь благодаря работе предприятий региона, включая ЗАО «Щелковохлеб», ОАО «Серпуховхлеб», ООО «Хлебозавод Балашихи» и другие. Хлеб остается неотъемлемой частью продовольственной безопасности Подмосковья, а производственные мощности региона продолжают укреплять лидирующие позиции в обеспечении населения качественной продукцией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в г. о. Воскресенск.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске «ЭКО-культура» ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год. А в 2026-м компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.