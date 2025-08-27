Подачу нефти из РФ в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» восстановят 28 августа

Российская нефть вновь начнет поступать в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» с 28 августа. Ранее ВСУ атаковали его беспилотниками, сообщает ТАСС .

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто обсудил вопрос возобновления подачи нефти с первым заместителем министра энергетики РФ Павлом Сорокиным. Тот рассказал ему о сроках восстановления работы нефтепровода.

По словам Сийярто, «Дружба» получила обширный ущерб в результате ударов украинских БПЛА и ракет. Восстановительные работы займут несколько дней.

Однако российская сторона нашла технологическое решение, которое позволит возобновить поставки нефти в Венгрию с 28 августа. Венгерский министр отметил, что сначала черное золото будет поступать в страну в меньших объемах в рамках тестового режима.

22 августа Сийярто сообщил об атаке ВСУ на «Дружбу». Затем он назвал ее равносильной нападению на Венгрию и Словакию. По его словам, удары Украины нанесли сильный ущерб обеим странам.