Почти половина россиян боится привязывать ИНН к банковским счетам

По результатам исследования, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», почти половина (43%) российских граждан выражают опасения, что привязка ИНН к банковским счетам усложнит контроль и управление личными средствами, спровоцирует вопросы со стороны банков при крупных транзакциях и создаст вероятность ошибочных блокировок счетов. В опросе приняли участие 3000 россиян, сообщает Газета.ru .

Как россияне относятся к этой инициативе?

Позитивно оценивают данную инициативу 19% респондентов, указывая на упрощение налогового администрирования, повышение прозрачности финансовых операций и уменьшение вероятности мошеннических действий. 16% опрошенных придерживаются нейтральной точки зрения, считая, что ощутимых изменений для них не произойдет. Оставшиеся 22% участников опроса пока затруднились с однозначной оценкой реформы, предпочитая дождаться ее реализации и первых кейсов.

Главные страхи

34% респондентов выразили главную обеспокоенность относительно возможности технических сбоев при обработке данных и связанных с этим необоснованных блокировок счетов. 29% опрошенных встревожены вопросами защиты от киберугроз и риском утечки конфиденциальной информации из единой базы данных. 24% участников опроса опасаются усиления контроля за крупными переводами между физическими лицами, в то время как 13% указали на неясность правил и недостаток информации о практическом применении системы.

Россияне готовятся менять финансовое поведение

В связи с предполагаемым ужесточением контроля, россияне планируют внести коррективы в свое финансовое поведение уже в 2026 году. 37% опрошенных намерены внимательно отслеживать крупные переводы и поступления денежных средств, 28% планируют сократить крупные, но не самые необходимые траты. 17% респондентов станут распределять деньги между несколькими банковскими счетами. 10% в будущем планируют предварительно уточнять у сотрудников банка вероятные последствия совершаемых операций, а 5% рассчитывают активно использовать системы уведомлений и мониторинга. Еще 3% собираются консультироваться с финансовыми экспертами для оценки рисков.

Мнение эксперта

«Привязка ИНН фактически снимает часть банковской тайны и предоставляет Федеральной налоговой службе полный доступ к расходам и сбережениям россиян в реальном времени. С одной стороны, это облегчает налоговый контроль, с другой, позволяет банкам точнее оценивать риски и быстрее проводить операции. Хотя официальное введение запланировано на 2027 год, уже сейчас банки внимательно отслеживают крупные переводы, уточняя их назначение и данные о получателе, чтобы снизить риск мошенничества и финансовых потерь клиентов», — отметил исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

Он добавил, что в сложившейся ситуации гражданам важно планировать крупные платежи, следить за движением средств и предусматривать возможные задержки или ограничения при проведении операций. По его словам, сохраняется риск технических ошибок, неправильного отражения транзакций и случайных блокировок, поэтому рекомендуется пользоваться уведомлениями, инструментами мониторинга и, при необходимости, обращаться за консультациями в банк.

