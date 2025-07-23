«Почта России» опровергла слухи о переводе пенсий на сторонние счета

«Почта России» прокомментировала информацию о переводе компанией выплат и пенсий на сторонние счета. Эту возможность полностью исключили, сообщает ТАСС .

В «Почте России» подчеркнули, что деньги, полученные от Соцфонда для выплаты пенсий, хранятся на специальных счетах. Их открывают в соответствии с положением ЦБ РФ.

«Как-либо использовать эти средства, кроме прямого назначения, невозможно», — заявили в компании.

Ранее в Сети появилась информация о том, что АО «Почта России» могло класть целевые средства, необходимые для выплат пенсий и пособий, на счета в банке, чтобы получить доход.

Якобы вместо того, чтобы развивать свою инфраструктуру, компания потратила около 1,5 млрд рублей на спонсорскую, благотворительную помощь, а около 600 млн рублей — на пиар-поддержку в СМИ и соцсетях.