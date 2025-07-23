«Почту России» заподозрили в переводе пенсий и пособий на сторонние счета

АО «Почта России» могло класть целевые средства, необходимые для выплат пенсий и пособий, на счета в банке, чтобы получить доход. Вместо того, чтобы развивать свою инфраструктуру, компания потратила около 1,5 млрд рублей на спонсорскую, благотворительную помощь, а около 600 млн рублей — на пиар-поддержку в СМИ и соцсетях, сообщают «Ведомости» .

Счетная палата (СП) провела аудит эффективности работы организации в 2020–2024 годах в завершенном периоде 2025 года.

Социальный фонд России во время проверки обнаружил у «Почты России» 136 нарушений сроков доставки пенсий на срок от 1 дня до 20 суток в 2020–2024 годах. Такая проблема могла возникнуть в связи с «возможностью извлечения АО „Почта России“ дохода от возмездного размещения целевых средств, предназначенных для выплат пенсий и пособий, на банковских счетах».

Также компания слишком много вкладывала в пиар и поддержку футбольных команд, хотя могла бы инвестировать эти средства в улучшение отделений почтовой связи.

По данным СП, с 2019 по 2023 год «Почта России» потратила на эти цели 1,53 млрд рублей. А 601,1 млн рублей направили на формирование положительного мнения у россиян об организации.