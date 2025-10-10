Сегодняшнее снижение цен на яйца в РФ связано сразу с несколькими факторами. Но снижение стоимости продолжительное время может привести к сокращению производства из-за падения рентабельности, что вызовет резкий скачок цен в будущем, сообщила РИАМО инвестиционный советник, экономист Юлия Кузнецова.

Существует несколько причин падения цен на яйца в стране, говорит она.

Во-первых, действует сезонный эффект: в осенний период традиционно растет предложение со стороны сельхозпроизводителей, что оказывает давление на цены.

Во-вторых, в 2023 году рост стоимости яиц стал резонансным и привел к оперативным мерам государства: поддержке производителей кормов, расширению импорта и контролю за торговыми сетями. Эти меры дали отложенный результат — производство стабилизировалось, а спрос в 2024–2025 годах оказался более умеренным. Наконец, укрепление рубля и снижение издержек на импортные составляющие (например, ветеринарные препараты) также повлияли на себестоимость, отмечает экономист.

По ее мнению, чтобы удержать цены на относительно низком уровне, необходимо поддерживать баланс между производством и потреблением. Для этого важны стабильные закупочные цены на корма, доступные кредиты для птицеводческих хозяйств и предсказуемая тарифная политика. Кроме того, ключевую роль играет логистика и взаимодействие с торговыми сетями: снижение торговой наценки помогает сдерживать рост цен для конечного потребителя.

«При этом чрезмерно низкая стоимость продукции несет риски для производителей. Если цена долгое время будет находиться ниже уровня рентабельности, часть хозяйств может сократить производство, что приведет к обратному эффекту — дефициту и резкому скачку цен в будущем. Поэтому важно, чтобы нынешняя коррекция не превратилась в давление на производителей: рынок должен оставаться сбалансированным, а цена — справедливой как для потребителя, так и для сельхозпредприятий», — резюмировала Кузнецова.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.