Почему такие наценки? ФАС негодует из-за цен на продукты питания в магазинах

Ведомство проанализировало средневзвешенные закупочные и розничные цены на отдельные продукты в январе–августе 2025 года и выявило, что магазины устанавливали высокую наценку.

Ведомство направило обращения в 10 крупнейших федеральных торговых сетей. ФАС запросила у них причины установления высоких наценок, а также предложила рассмотреть возможность добровольно снизить их, а затем ограничить наценки на наиболее значимые продукты.

Служба ждет ответы от сетей, после чего проанализирует их. В случае выявления нарушений будут приниматься соответствующие меры.

Ранее стало известно, что Госдума планирует рассмотреть законопроект, направленный на установление строгих ограничений для розничных сетей. Он предлагает установить максимальный предел для торговых надбавок.

