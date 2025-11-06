Стало известно, поможет ли закон против наценок снизить стоимость продуктов в РФ

В условиях, когда потребительские цены растут быстрее, чем доходы населения, Госдума планирует рассмотреть законопроект, направленный на установление строгих ограничений для розничных сетей. Финансист Наталья Ключникова рассказала, сможет ли данная государственная мера облегчить финансовую нагрузку на россиян. По ее мнению, одним из рисков является возможный дефицит товаров, сообщает АБН24 .

Законопроект, вынесенный на рассмотрение в Госдуме, предлагает установить максимальный предел для торговых надбавок в розничной торговле. Согласно тексту документа, предельная наценка на товары от поставщиков не должна превышать 15%. Цель инициативы — противодействие необоснованному росту цен. Разработчики законопроекта утверждают, что в настоящее время торговые сети нередко значительно завышают цены, устанавливая надбавки, достигающие 300%.

«Однако подобные меры могут иметь обратный эффект — резкое сокращение доходов ретейлеров способно привести к дефициту товаров и снижению устойчивости розничного сектора», — пояснила спикер.

Представители бизнеса указывают на то, что при текущей ключевой ставке Центробанка, составляющей 16,5%, торговые компании вынуждены брать кредиты на невыгодных условиях и наценка зачастую служит единственным способом компенсации расходов. Кроме того, розничные торговцы несут значительные затраты на оплату коммунальных услуг, аренду помещений и выплату заработной платы персоналу. Введение жесткого регулирования без учета указанных факторов может привести к убыткам и как следствие закрытию части торговых точек.

По мнению Ключниковой, регулирование должно основываться не на формальных ограничениях, а на тщательном анализе экономических механизмов, поскольку благие намерения в противном случае могут обернуться снижением доступности товаров и возникновением новых проблем на потребительском рынке.

