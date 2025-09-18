«Почему не выпиваем по бокалу вина?»: Силуанов пошутил про обеденный перерыв

Силуанов пошутил про бокал вина в обед для работающих москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на Московском финансовом форуме рассказал, что производительность труда в российской столице такая же, как и в ФРГ. Однако жители мегаполиса не позволяют тех вольностей, что допускаются в ЕС, сообщает « Абзац ».

В Европе большой перерыв на обед, во время него рабочие пьют бокал пива. А итальянцы употребляют вино, подчеркнул Собянин.

По его словам, сложно представить, что москвичи на заводе работают меньше, чем жители ЕС.

«Я не понимаю, если производительность труда в Москве как в Германии или в Италии, то почему мы в обед не можем, и не выпиваем по бокалу вина в Москве?» — ответил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Ранее спикер Госдумы Максим Иванов сказал, что увеличение ежегодного оплачиваемого отпуска до 35 суток спровоцирует рост цен. Если такую меру и вводить, то лишь для некоторых категорий граждан.

До этого депутат ГД Николай Новичков предложил увеличить оплачиваемый отпуск с 28 до 35 календарных дней. Он считает, что это важная инициатива, потому что уровень стресса на работе стал больше.

