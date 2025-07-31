Почему курс рубль снижался к валютам на этой неделе — мнение эксперта

Эксперт Силаев курс рубля снизился на этой неделе из-за геополитики и инвесторов

Снижение курса рубля к иностранным валютам обусловлено несколькими причинами: усилением интереса инвесторов к долларам, геополитикой и смягчением монетарной политики со стороны ЦБ, сообщил РИАМО старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.

По его словам, существуют несколько причин падения рубля. Во-первых, усилился глобальный спрос на доллар: крупные инвесторы предпочитают держать активы в более стабильной валюте на фоне неопределенности. Это оказывает давление на все валюты развивающихся стран, включая рубль.

Во-вторых, геополитическая напряженность снова играет более значимую роль в курсообразовании, добавил эксперт.

«Угрозы новых энергетических санкций и обсуждение возможных ограничений в адрес российского экспорта увеличивают премию за риск, то есть закладывают дополнительную скидку в курс рубля, отражающую политические риски», — сказал Силаев.

В-третьих, Банк России смягчает монетарную политику, снижая стоимость заимствований. Это делает рубль менее привлекательным, так как доходность вложений в российскую валюту уменьшается. На этом фоне спрос на валюту и предложение начинают приходить в равновесие, что также влияет на ослабление рубля, подчеркнул трейдер.

«Доллар США удержится в пределах 81-83 руб., евро — 94-96 руб., юань — около 11,35 руб.», — спрогнозировал Силаев.