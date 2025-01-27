Побит еще один рекорд цен на арабику

В 2024 году цена этого сорта кофе увеличилась в 1,7 раз. При этом эксперты считают, что замедления роста стоимости арабики ожидать не стоит.

Более того, цена сорта кофе будет расти дальше. Следующий урожай может быть слабым из-за приближающейся непогоды.

Ранее гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия сказал, что стоимость кофе на мировом рынке бьет рекорды из-за проблем с климатом, а также увеличивающегося спроса.