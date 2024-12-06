Россиянам ответили, почему растет цена на кофе

Эксперт Чантурия: спрос на кофе растет, а производство и выращивание — нет

Рамаз Чантурия, генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» отметил, что цена на кофе на мировом рынке достигла рекордов из-за климатических проблем и растущего спроса.

В последние годы наблюдается резкий рост спроса на кофе. Этот дисбаланс создает давление на цены.

«Дело в том, что спрос на кофе в последние годы существенно вырос, а его производство, выращивание, к сожалению, недостаточно», — подчеркнул эксперт в эфире радио Sputnik.

К тому же климатические трудности в основных странах-производителях, таких как Бразилия и Вьетнам, усугубляют ситуацию. Биржевые спекулянты добавляют дополнительную волатильность на рынке, что приводит к гонке за поставками.

Чантурия также отметил, что цены на сорт арабика достигли исторического пика, но теперь и цена на робусто, традиционный более доступный вариант, резко возросла, порой превышая стоимость арабики в некоторых странах. Это создает беспрецедентную рыночную ситуацию.

Тем временем спрос на кофе продолжает расти, что характерно не только для России, но и для Индии, Китая и других стран Юго-Восточной Азии, где кофе становится все более популярным. Несмотря на то, что Россия сама не производит кофе, местные фабрики активно занимаются переработкой импортного сырья, что помогает смягчить влияние мировых рыночных колебаний.