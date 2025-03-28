«Платежки на имя Трампа»: эксперт объяснил, к чему приведет соглашение по недрам

Политолог Безпалько о соглашении по недрам: это продажа государства за воздух

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что готовящееся соглашение о недрах между Украиной и США имеет исключительно колониальный характер, сообщает Life.ru .

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности властей страны подписать соглашение об использовании недр и создании инвестиционного фонда с США. Американский президент Дональд Трамп сообщил, что сделка по совместной разработке украинских недр будет подписана в скором времени.

По мнению эксперта, Украина собирается отдать США просто так все, что у нее есть.

«Это продажа государства за пустоту, за воздух», — отметил Безпалько.

Он также предупредил о возможных негативных последствиях такого соглашения для Украины, пошутив, что вскоре украинцам начнут приходить «платежки за газ на имя Дональда Трампа».

Политолог также напомнил, что подобным образом США действовали в некоторых странах Южной Америки, приобретая собственность поставщиков различных ресурсов, например, питьевой воды.