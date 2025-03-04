Украина готова подписать соглашение о создании инвестиционного фонда с США

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности страны подписать соглашение об использовании недр земли и создании инвестиционного фонда с Америкой, сообщает «Царьград» .

Стоит напомнить, что во время встречи 28 февраля президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме возникли разногласия между политиками. Тогда Трамп отметил неуважение со стороны украинского лидера.

Это привело к отмене пресс-конференции и отложению подписания документа. Известно, что после встречи американский президент выразил неготовность коллеги к мирному разрешению конфликта на Украине.

Как впоследствии заявил Шмыгаль, Украина настроена на продолжение сотрудничества с США и активно ищет возможности для прагматичной коммуникации, особенно в экономической сфере.

«Мы готовы его (соглашение — ред.) подписывать, будем двигаться в этом направлении», — добавил премьер-министр.

Украинская сторона также поблагодарила американских коллег за поддержку и указала на то, что страна будет искать всевозможные дипломатические каналы для достижения этой цели.