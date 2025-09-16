Пять крупных российских банков снизили ставки по вкладам после заседания ЦБ

Пять крупнейших кредитных организаций России решили изменить ставки по вкладам после того, как Центробанк снизил ключевую ставку до 17%. Это следует из индекса вкладов «Финуслуг», сообщает РИА Новости .

Показатель рассчитывается как среднее арифметическое средних максимальных ставок по вкладам на 100 тыс. рублей. Всего за сентябрь ставки изменили в меньшую сторону 13 банков из топ-20 кредитных организаций.

Из данных индекса следует, что средняя ставка по вкладам на год упала на 0,24 п. п., по полугодовым вкладам — на 0,12 п. п., по трехмесячным вкладам — на 0,09 п. п. По трехмесячным вкладам она составила 15,44% годовых, по полугодовому вкладу — 14,43%, по годовому вкладу — 13,23%.

Максимальная ставка находится на уровне 17,7% годовых. Она предлагается по вкладу на три месяца. Ранее она составляла 18,5% по вкладу на три года.

Банк России на заседании 12 сентября снизил ключевую ставку на 1 п. п — до 17%. Предыдущее снижение ключевой ставки состоялось 25 июля, тогда показатель уменьшился на 2 п. п. — до 18%.

Ранее эксперты сообщили, что сезон, когда ставки и прибыль по вкладам были высокими, завершается. При этом с большой прибыли по вкладам нужно будет заплатить налог.