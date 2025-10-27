Певцов заявил о возможном возвращении Хаматовой и других уехавших артистов

Депутат Госдумы и народный артист РФ Дмитрий Певцов на встрече со студентами ВГИК в Москве заявил, что артисты, покинувшие Россию после начала специальной военной операции, могут вернуться, когда у них закончатся деньги, сообщает NEWS.ru .

Дмитрий Певцов высказал негативное мнение о деятелях культуры, уехавших из России после начала специальной военной операции. По его словам, многие из них попытаются вернуться, когда столкнутся с финансовыми трудностями.

«У нас огромное количество ждунов. Те, которые поглупее, типа Хаматовой, уехали, что-то шипят, воняют. Потом приползут обратно, потому что деньги кончатся», — заявил Певцов.

Он также отметил, что часть «ждунов» осталась в России и, по его мнению, продолжает вредить стране. Певцов считает, что из-за этого положительные изменения в сфере культуры происходят медленно.

«И среди тех, кто распределяет деньги на кино, тоже сидят ждуны. Им плевать на страну и на тех, кто сражается и погибает, они считают собственные «бабки». К сожалению, бороться с ними пока сложно. Но все-таки возможно», — резюмировал депутат.

Ранее Певцов отмечал, что певица Алла Пугачева уже давно забыта в России, а ее поклонники перестали ее уважать. Он также сообщил, что не смотрел интервью Пугачевой журналистке Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).