сегодня в 16:58

PepsiCo подала заявку на регистрацию товарного знака нового напитка в РФ

PepsiCo будет выпускать новый напиток на территории РФ. Речь дет об энергетике Rockstar, сообщает Mash .

Компания уже подала заявку на регистрацию логотипа нового напитка. Запрос в Роспатент был отправлен в конце апреля из Северной Каролины в США.

В 2022 году энергетик Rockstar не успел попасть на полки российских магазинов из-за того, что компания ушла из РФ.

Два года назад PepsiCo представила новую торговую марку Evervess-Cola. Ее специально разработали для РФ.

Ранее бренды Christian Dior и Rolex зарегистрировали новые товарные знаки в РФ. Обе компании приостанавливали работу в РФ в 2022 году.