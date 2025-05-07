PepsiCo подала заявку на регистрацию товарного знака нового напитка в РФ
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PepsiCo будет выпускать новый напиток на территории РФ. Речь дет об энергетике Rockstar, сообщает Mash.
Компания уже подала заявку на регистрацию логотипа нового напитка. Запрос в Роспатент был отправлен в конце апреля из Северной Каролины в США.
В 2022 году энергетик Rockstar не успел попасть на полки российских магазинов из-за того, что компания ушла из РФ.
Два года назад PepsiCo представила новую торговую марку Evervess-Cola. Ее специально разработали для РФ.
Ранее бренды Christian Dior и Rolex зарегистрировали новые товарные знаки в РФ. Обе компании приостанавливали работу в РФ в 2022 году.