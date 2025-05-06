Бренды Christian Dior и Rolex зарегистрировали новые товарные знаки в РФ

Известные люксовые бренды Christian Dior и Rolex зарегистрировали новые товарные знаки на территории России, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT ПРОВЕРКА.

Французский дом моды Dior оформил патент на ювелирные изделия из коллекции Bois de Rose. Заявка на регистрацию находилась в процессе рассмотрения с августа 2024 года.

Несмотря на то, что Dior приостановил работу своих бутиков в России еще в 2022 году, за компанией по-прежнему закреплены права аренды на четыре магазина в Москве.

Швейцарский бренд часов Rolex, спустя пять месяцев с момента подачи заявления, зарегистрировал товарный знак на свою модель Explorer. Стоит напомнить, что весной 2022 года компания официально прекратила поставки своей продукции в Россию.