Пашинян заявил, что Армения не может производить коньяк

Производство коньяка в Армении невозможно, поскольку местные производители не обладают лицензией на использование этого обозначения, об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщает РИА Новости .

В рамках правительственной сессии в парламенте Пашинян отметил, что к нему обращаются влиятельные международные корпорации с жалобами на подделку их товаров на территории Армении.

«В Армении не может производиться коньяк, также как в городе Дилижан не может производиться „Джермук“. В Армении не может производиться шампанское. Наша проблема в том, что у нас есть окно, и мы смотрим на мир через это окно», — сказал премьер-министр Армении.

В Министерстве экономики Армении в ноябре 2023 года было объявлено о достижении договоренности с европейскими партнерами относительно бренда и географического названия — «Армянский бренди».

