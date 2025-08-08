сегодня в 15:09

Парфюмерия и косметика в РФ могут столкнуться с дефицитом отдушек из-за санкций

Российские производители косметики и парфюмерии могут столкнуться с нехваткой отдушек, поскольку этот компонент попал под действие утвержденного в июне 18-го пакета санкций Евросоюза, сообщает РБК .

Введение новых ограничений приведет к тому, что стоимость товаров, ввозимых по схеме параллельного импорта, увеличится на 10–20%.

При этом эксперты считают, что привыкшие к ограничениям российские предприниматели смогут организовать поставки сырья из дружественных стран или перейти на использование отечественных аналогов.

19 июля текущего года вступил в силу новый 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новые ограничения направлены против ключевых элементов российской военной инфраструктуры.