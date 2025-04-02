Падение индекса Московской биржи продолжилось 11 сессий подряд

Индекс Мосбиржи снижается уже 11 дней подряд. Этот показатель побил рекорд 1998 года по продолжительности снижения, сообщает РБК .

19 марта 2025 года индекс Мосбиржи просел до 3 229,79 пункта. Затем снижение стало фиксироваться каждый торговый день. 2 апреля на 18:50 по московскому времени индекс уже был на уровне 2 926,39 пункта.

Но даже такие показатели еще не «обвалили» индекс. Он находится в плюсе с начала года на 1,5%.

В последний раз такое снижение было в мае 1998 года, когда падение продолжалось 10 дней. Однако, как считают аналитики, прямые аналогии между тем периодом и нынешним неуместны.

При этом, по словам экспертов, падение индекса не означает начало системного кризиса.

Эксперты считают, что индекс падает на фоне отсутствия позитива в геополитике, а также на фоне санкционного давления. Влияет на ситуацию и высокая ключевая ставка ЦБ. Аналитики прогнозируют, что уже на этой неделе индекс начнет стремиться вверх.

Ранее в ЦБ объяснили аномалию на торгах во время беседы президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Она не связана с действиями какого-либо одного игрока.