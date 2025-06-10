Озвучены предложения Еврокомиссии по новым санкциями против России

Еврокомиссия озвучила предложения по новым антироссийским санкциям. Например, Европа планирует ввести ограничительные меры против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщает РИА Новости .

Также предложено снизить потолок цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. В санкции планируют включить танкеры «теневого флота».

Под удар снова может попасть банковская система России. В этот раз ЕК хочет отключить от системы SWIFT еще 22 банка.

При этом 18-й пакет санкций требует согласования всех стран ЕС. Венгрия и Словакия заявляли, что могут выступить против. Такое решение осложнит обсуждение.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддерживает расширение санкций в отношении России. Он одобрил принятие словацким парламентом резолюции против антироссийских ограничений.