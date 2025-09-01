Ozon запустит процедуру регистрации юрлица в России

Ozon хочет зарегистрировать юридическое лицо в России как можно скорее. Компания запустит процедуру в ближайшие дни, сообщает РИА Новости .

Акционеры решили изменить налоговую юрисдикцию еще в прошлом году. Если раньше компания была зарегистрирована на Кипре, то теперь будет в России.

Ozon «переедет» в специальный административный район в форме МКПАО «Озон». В компании отметили, что хотят завершить процесс редомициляции до конца текущего года.

1 сентября акционеры рассмотрели вопросы, которые необходимо решить первоочередно. Они обсудили утверждение новой организационно-правовой формы компании в России, определение размера уставного капитала в рублях и т. д.

