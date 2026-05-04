Остапкович спрогнозировал снижение цен на свинину на 3–5%

Научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что вслед за падением оптовых цен свинина в рознице может подешеветь на 3–5 процентов в ближайшие месяцы, сообщает «Вечерняя Москва» .

Оптовые цены на свинину снизились из-за перенасыщения рынка и слабого спроса. По данным за неделю с 20 по 26 апреля, средняя стоимость полутуши второй категории упала на 6 процентов — до 188 рублей за килограмм.

Остапкович отметил, что переизбыток мог возникнуть по двум причинам. Одна из них — изменение потребительских предпочтений.

«Что касается второго — населению свойственно менять свои вкусы, сегодня они хотят одно мясо, а завтра — другое. Видимо, потребительский спрос на свинину сейчас снизился», — предположил Остапкович.

Экономист пояснил, что при избытке сырья и низком спросе снижение оптовых цен обычно отражается и на рознице.

«Однозначно утверждать это сложно, но общая тенденция подсказывает, что вслед за обвалом оптовых цен произойдет снижение и розничных. Как правило, если на производстве есть переизбыток сырья и сохраняется невысокий спрос, он влияет на все виды торговой деятельности, а значит, и на прилавках магазинов свинина будет стоить дешевле», — объяснил Остапкович.

По его словам, удешевление не будет мгновенным из-за издержек на логистику, страхование и оплату труда. С большей вероятностью цены снизятся на 3–5 процентов в ближайшие месяцы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.