Основной ущерб экономика России получает от политики МВФ

Доктор экономических наук, академик РАН Сергей Глазьев заявил, что западные санкции не наносят ощутимого вреда российской экономике: основная проблема в денежно-кредитной политики МВФ и ЦБ, сообщает Общественная Служба Новостей .

«80% невыработки потенциала роста, то есть недопроизводства в нашей стране, за последние десять лет — это результат политики Центробанка, и только 20% — это санкции», — сказал эксперт.

По его словам, основной инструмент остановки экономического развития России — это внутренняя денежная политика, которая формируется вашингтонскими финансовыми организациями и идет строго по рекомендациям МВФ, заключил экономист.

Ранее в Банке России пояснили, что массовая раздача денег населению РФ не сможет спасти ситуацию, а только разгонит еще сильнее инфляцию. От этого товаров в экономике не прибавится, предложение останется прежним, а спрос на них в один момент увеличится.