OpenAI подписала контракт с Минобороны США на 200 млн долларов
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Компания OpenAI, сделавшая ChatGPT, получила контракт Минобороны Соединенных Штатов на сумму 200 млн долларов. На эти деньги фирме предстоит разработать прототипы инструментов ИИ для решения критических задач в сфере национальной безопасности, сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу МО США.
Работы будут вестись в Национальном столичном регионе. Их ориентировочно закончат в июле 2026 года.
Контракт с Минобороны Соединенных Штатов — первый проект фирмы по инициативе OpenAI for Government. Он даст возможность применить опыт OpenAI, чтобы трансформировать административные операции ведомства.
Ранее сообщалось, что OpenAI разрабатывает социальную сеть с акцентом на искусственный интеллект. Он будет играть там ключевую роль.