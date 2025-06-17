OpenAI подписала контракт с Минобороны США на 200 млн долларов

Экономика

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Компания OpenAI, сделавшая ChatGPT, получила контракт Минобороны Соединенных Штатов на сумму 200 млн долларов. На эти деньги фирме предстоит разработать прототипы инструментов ИИ для решения критических задач в сфере национальной безопасности, сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу МО США.

Работы будут вестись в Национальном столичном регионе. Их ориентировочно закончат в июле 2026 года.

Контракт с Минобороны Соединенных Штатов — первый проект фирмы по инициативе OpenAI for Government. Он даст возможность применить опыт OpenAI, чтобы трансформировать административные операции ведомства.

Ранее сообщалось, что OpenAI разрабатывает социальную сеть с акцентом на искусственный интеллект. Он будет играть там ключевую роль.