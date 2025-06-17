сегодня в 12:57

OpenAI подписала контракт с Минобороны США на 200 млн долларов

Компания OpenAI, сделавшая ChatGPT, получила контракт Минобороны Соединенных Штатов на сумму 200 млн долларов. На эти деньги фирме предстоит разработать прототипы инструментов ИИ для решения критических задач в сфере национальной безопасности, сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу МО США.

Работы будут вестись в Национальном столичном регионе. Их ориентировочно закончат в июле 2026 года.

Контракт с Минобороны Соединенных Штатов — первый проект фирмы по инициативе OpenAI for Government. Он даст возможность применить опыт OpenAI, чтобы трансформировать административные операции ведомства.

Ранее сообщалось, что OpenAI разрабатывает социальную сеть с акцентом на искусственный интеллект. Он будет играть там ключевую роль.